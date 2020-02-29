Ruhani’den Erdoğan’a Suriye ile üçlü zirve teklifi

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ruhani, Erdoğan ile telefon görüşmesinde İdlib sorununun çözümü için İran, Türkiye ve Suriye arasında üçlü zirve yapılmasını teklif etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün telefon görüşmesi yaptığı AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, Suriye’nin de katılacağı bir üçlü zirve düzenlemeyi teklif etti.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan Ruhani-Erdoğan görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Ruhani’nin Erdoğan’a İran, Türkiye ve Suriye arasında üçlü bir zirve yapılmasını önerdiği belirtildi.

Ruhani'nin Erdoğan'a “Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, teröristlerin ortadan kaldırılması, masum insanların canlarının korunması ve İdlib sorununun süratle çözülmesi gibi ilkeler üzerinde anlaşmamıza istinaden böylesi bir zirvede anlaşmazlıkları çözebiliriz” dediği belirtildi.

Ruhani İran, Türkiye ve Rusya’nın Astana Süreci çerçevesindeki üçlü işbirliğinin de önemini vurgulayarak, gelecek toplantının Tahran’da yapılmasına hazır olduklarını söyledi.

Ruhani Astana sürecini bölge güvenliği için büyük bir kazanım olarak niteledi ve bu sürecin baltalanmasına izin verilmemesi için sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.