Ruhani: Yaptırımlar kalkmadan müzakere yok, ABD bölge sorunlarını çözemez

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İran’a yaptırımlar kalkmadan ABD ile müzakere yapılmayacağını açıkladı. Ortadoğu’da güvenliğin ABD’nin çekilmesiyle sağlanacağını belirten Ruhani, ayrıca bölgenin sorunlarının ABD’nin üstesinden gelemeyeceği kadar karmaşık olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran’a yaptırımlarını kaldırmadan Washington’la müzakereye oturmayacaklarını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Ruhani, ABD’nin Ortadoğu’yu terk etmesi gerektiğini dile getirerek bölgedeki sorunların ancak bölge ülkelerince çözülebileceğini, bu sorunların ABD’nin çözemeyeceği kadar karmaşık olduğunu söyledi. Ruhani Basra Körfezi’nin güvenliğinin dışarıdan değil ancak komşu ülkeler tarafından sağlanabileceğini vurgulayarak “Bölgenin güvenliği Amerikan askeri güçlerinin çekilmesiyle sağlanacaktır, onların silahları ve müdahalesiyle değil” dedi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE: 'BİZ BİRBİRİMİZLE KOMŞUYUZ, ABD'YLE DEĞİL'

Ruhani Körfez ülkelerine de “Biz birbirimizle komşuyuz, ABD ile değil” diye seslendi.

Bölgedeki hiçbir devletin ABD’ye avukatlık ya da koruyuculuk yetkisini devretmediğini belirten İran Cumhurbaşkanı Ruhani “Bölgenin sorunları ABD’nin üstesinden gelemeyeceği kadar büyük. Afganistan, Irak ve Suriye’nin meselelerini çözmekte başarısız olan ve köktenciliğe, Talibancılık ve Daişçiliğe önayak olan bir ülke asla daha karmaşık sorunları çözemeyez” dedi.

HÜRMÜZ BARIŞ GİRİŞİMİ

Basra Körfezi’nde provokatif müdahalelere karşılık vereceklerini dile getiren Ruhani, İran’ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerden etkilenen tüm ülkeleri Hürmüz Barış Girişimi'ne (Ümit Koalisyonu) davet ettiğini belirtti. Ruhani enerji güvenliği ve seyrüsefer serbestliğini sağlama konusunda işbirliğini amaçlayacak olan bu koalisyonun iki temel ilkesinin “saldırmazlık” ve “içişlerine müdahale etmeme” olacağını dile getirdi.

YAPTIRIMLAR KALKMADAN MÜZAKERE YOK

ABD’nin İran’a karşı “tarihteki en ağır” yaptırımları uygularken Tahran’ı müzakereye çağırmasına tepki gösteren Ruhani, yaptırımlarla 83 milyon İranlıya karşı suç işlendiğini belirterek “İran ulusu bu suçları ve suçluları asla unutmayacak ve affetmeyecek” dedi.

İran’ın yaptırımlar sürerken ABD ile masaya oturmayı kabul etmeyeceğini belirten Ruhani, "Yoksulluk, baskı ve yaptırım silahını kullanarak İran’a diz çöktürmeye çalışan bir ülke ile müzakere etmeyeceğiz" dedi.