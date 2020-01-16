Ruhani: Uranyum zenginleştime seviyemiz 2015 öncesinden fazla

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, mevcut uranyum zenginleştirme seviyesinin, 2015 yılında imzalanan Nükleer Anlaşma öncesindeki seviyeden daha yüksek olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, uranyum zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin konuştu.

Reuters'ın aktardığına göre Ruhani, "Tahran'ın dünya güçleriyle 2015 yılında imzaladığı Nükleer Anlaşma'dan önce yaptığımızdan daha fazla uranyum zenginleştiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Ruhani, "Bize yönelik baskılar arttı, ancak ilerlemeye devam ediyoruz" diye ekledi.

ABD'nin 2018 yılında anlaşmadan çekilmesinin ardından İran, anlaşma taahhütlerini aşamalı olarak azaltacağını açıklamıştı.

İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından İran, taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyurmuştu.

Almanya, İngiltere ve Fransa, anlaşmaya yönelik "anlaşmazlık mekanizması"nı devreye sokma kararı almıştı.