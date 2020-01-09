Ruhani: Süleymani olmadan Londra daha güvende olmayacak

İRNA’nın haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefon görüşmesi yaptığı İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a Kasım Süleymani’nin yokluğunda Londra’nın daha güvenli bir yer olmayacağını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde, İngiltere’nin Kasım Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin tutumunu değiştirmesini istedi.

IRNA’nın İran Cumhurbaşkanlığı iletişim sözcüsü Ali Rıza Müezzi’ye dayandırdığı haberine göre, Ruhani Johnson’a “Londra Süleymani’nin yokluğunda daha güvenli bir yer olmayacak” dedi.

RUHANİ: İRAN VE AVRUPA NÜKLEER ANLAŞMAYI GÜÇLENDİRME ARAYIŞINDA

Öte yandan Ruhani, Avrupa Konseyi Charles Michel ile de telefon görüşmesi yaptı. Michel, Ruhani’yi 2015 nükleer anlaşmasına uymaya çağırdı. Michel görüime sonrası yaptığı açıklamada “Son gelişmeler hakkında Hasan Ruhani ile konuştum. Kapsamlı Ortak Eylem Planı (2015 nükleer anlaşması) küresel güvenlik için hâlâ hayati önemde. İran’ı geri dönüşü olmayan eylemleri durdurmaya çağırdım” dedi.

Ruhani ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “İran ve Avrupa bölgedeki durumun istikrara kavuşması ve Kapsamlı Ortak Eylem Planının güçlendirilmesi arayışında. Bizim için Avrupa, Çin ve Rusya’nın nükleer anlaşmayı korumak ve İran’ın çıkarlarını korumak konusundaki rolleri çok önemli” dedi.

İRAN'DAN NATO’YA TEPKİ

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musevi ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze saldırısını kınamasına tepki gösterdi.

NATO’nun İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesini meşrulaştırmaya çalışan açıklamasını şiddetle kınadığını belirten Musevi, NATO’nun Süleymani’nin IŞİD’in Avrupa'ya yönelik tehdidinin ortadan kaldırılmasındaki rolünü gözardı ettiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “NATO'nun ABD'nin ve bazı Avrupalı müttefiklerinin bölgedeki kendi sapkın siyasi hedeflerine ulaşma eylemlerini haklı çıkarmak için bir araç haline geldiğini” belirtti. Musevi "İran İslam Cumhuriyeti, NATO altında faaliyet gösteren bölge dışı güçlerin terörist eylemleri sona erdiğinde ve bölgesel güvenliğin bölge hükümetlerine teslim edilmesinden sonra güvenliğin bölgeye döneceğine inanıyor" dedi.