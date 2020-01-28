Ruhani: Şu anki ABD hükümeti tarihin en kötüsü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, mevcut Washington yönetimine ilişkin 'ABD tarihinin en kötüsü' nitelendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, ABD yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

Dün yaptığı açıklamada 'Trump'ın ulusal birliğimize zarar vermesine izin vermeyin' diyerek halka seçimlere katılım çağrısında bulunan Ruhani, bugün yaptığı konuşmada Trump yönetiminin ABD tarihindeki en kötü hükümet olduğunu söyledi.

Gelecek ay yapılacak milletvekili seçimlerine ilişkin de konuşan Ruhani, söz konusu seçimin sonuçlarının yerel ve uluslararası siyasette büyük etki yaratacağını belirtti.