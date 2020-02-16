Ruhani: Soçi mutabakatından vazgeçilmemeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye yönetimine seslenerek Suriye konusunda imzalanan Soçi Mutabakatı'ndan vazgeçilmemesi gerektiğini, ayrıca Suriye çözüm süreci ile ilgili müzakerelerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İdlib’de tarafların arasındaki gerginlik giderek tırmanırken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye yönetimine seslenerek Soçi Mutabakatı'ndan vazgeçmeme çağrısı yaptı, Suriye çözüm süreci ile ilgili müzakerelerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Basın mensuplarına konuşan Ruhani, “Bize göre, Soçi Mutabakatı'ndan ve sürecinden vazgeçmemeliyiz. Türkiye yönetiminin, birlikte imzalamış olduğumuz anlaşmalara saygı göstermesini çok isterim” dedi.

Ruhani, “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tüm toplantılarda iki şeye açıkça vurgu yapmıştı, ilki Suriye’nin toprak bütünlüğü, ikincisi de ülkenin tüm topraklarının Suriye yönetiminin kontrolünde olması gerektiği" dedi.