Ruhani: Salgına karşı ABD'ye destek olmak istiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, KOVİD-19'la mücadelede ABD'ye destek olmak istediklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, KOVİD-19'la mücadeleye ilişkin ABD'ye destek açıklamasında bulundu.

Telesur'da yer alan habere göre, Ruhani, "Kardeşlik döneminden geçiyoruz. Yeni koronavirüsün hakkından gelmenin en iyi yolu birlik olmaktan geçiyor" dedi.

Ruhani, "İran, diğer ülkelerin vatandaşlarının hayati tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı durumda pandemiyi bitirme çabalarına odaklanmaya hazır" sözlerini ekledi.

Ruhani, sağlık çalışanlarının çabalarıyla koronavirüs salgınının üstesinden geleceklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Rıza Reisi de, uluslararası işbirliğine destek açıklamasında bulundu. Reisi, "ABD'ye ihtiyaç duyması durumunda tıbbi destek vermeye hazırız" dedi.

Reisi, "ABD sağlık sistemi, pandeminin yayılmasını tek başına önleyemiyor" uyarısında bulundu

ABD'nin İran'a tıbbi destek teklifine ilişkin "Reddetmek zorundaydık" açıklamasını yapan Reisi, "Bize yardım etmek isteselerdi, yaptırımlarla mali baskı yapmayı durdururlardı. ABD, ilaç ve tıbbi malzemelere erişimimizi sınırlandırıyor" diye konuştu.

Şu ana kadar 18 bin 400 KOVİD-19 vakası görülen İran'da bin 200 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de 14 bin 549 KOVİD-19 vakası görülürken, 218 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.