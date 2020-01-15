Ruhani: Ortadoğu'daki Avrupalı askerler güvende olmayabilir

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ortadoğu’da bulunan Avrupalı askerlere, ‘bölgede güvende olmayacağı’ konusunda uyarıda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ruhani, Ortadoğu’da konuşlandırılan Avrupalı askerlerin ‘tehlikede olabileceğini’ söyledi.

Ruhani, "Biz bölgede güvenlik sorunu yaşanmasını istemiyoruz. Bu bölgeden, savaşmadan akıllıca gidin. Bugün ABD askerleri güvende değil. Yarın Avrupa askerleri de güvende olmayabilir. Gelin, nükleer anlaşmaya geri dönelim” dedi.

'DÜŞEN UÇAK İÇİN HALKTAN ÖZÜR DİLEYELİM'

Tahran'dan kalktıktan kısa bir süre sonra füzeyle hata sonucu düşürülen uçağa ilişkin de konuşan Ruhani, İran askeri yetkililerini, uçağın düşürülmesiyle ilgili gerçekleri kamuoyuyla paylaşmaya davet etti.

Ruhani, "Halk yöneticilerden samimi ve sadıkane davranış bekliyor. Ben, Genelkurmay ve askeri kuvvetlerden rica ediyorum. Başından sonuna, olayın ayrıntılarını halkla paylaşın. Halktan özür dileyelim” diye konuştu.