Ruhani BM Genel Kurulu'nda 'körfez' planını sunacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, New York'ta gerçekleşecek olan BM görüşmelerinde Basra Körfezi'nin güvenliğine ilişkin 'Hürmüz Barış Girişimi' adlı planlarını açıklayacaklarını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin New York eyaletinde gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerinde Basra Körfezi'nin güvenliğine ilişkin 'Hürmüz Barış Girişimi' adlı planlarını açıklayacaklarını duyurdu.

New York'a hareketinden önce Tahran Mehrabad Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Ruhani, planın temel hedefinin güvenlik olduğunu, ancak planın ekonomik ve diğer konuları da içereceğini belirtti.

Ruhani, "Açıklayacağımız planın adı Hürmüz Barış Girişimi. Bölgenin güvenliğini sağlamak için Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı etrafındaki tüm ülkeler buna davet edilecek. Henüz açıklanmadığı için tepkiler de belli değil. ABD'liler ilk tepki olarak planın ne olduğunu görmek ve boyutlarını incelemek istediklerini söylediler. İran, bu plan ile tüm dünyaya bölgede uzun süreli kalıcı bir barış istediğini ilan edecek" açıklamasında bulundu.

'ABD BİZ SUÇLAYARAK HEDEF ŞAŞIRTIYOR'

Yabancı kuvvetlerin bölgeye güvenlik ve barış getiremeyeceğini belirten Ruhani, Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesislerine yapılan İHA saldırılarına ilişkin İran'ın suçlanmasının ABD'nin bölgede hedef şaşırtma girişiminin bir parçası olduğunu kaydetti.

Aramco saldırısının ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başlattığı Yemen savaşından kaynaklandığını belirten Ruhani, "Bir haftada telafi edilebilecek zararın, bir ayda telafi edilemeyeceği şeklinde propaganda yapıyorlar. Bunun nedeni de ABD'nin bölgeyi tamamen ele geçirmek istemesi. Şimdi hava savunma sistemini getirmek istediklerini söylüyorlar. ABD, Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrolü tamamen ele geçirmek istiyor. Elbette bu kavga bizimle ilgili değil. ABD'nin Çin ve diğerleriyle olan kavgasıdır ve (ABD ile müttefikleri) bu fırsatı kötüye kullanıyorlar" dedi.

ABD'nin İran'ın BM'de yer almasını istemediğini hissettiklerini belirten Ruhani, "Ya kendilerine acı geldiği için hakkın dile getirilmesinden korkuyorlar ya da Amerikan kamuoyunun etkilenmesini istemiyorlar. BM'ye katılmamızı istemiyorlarsa da, bizim bu konuda ısrar etmemiz gerekiyor" diye konuştu.