Ruhani: Avrupalılar saldırıyı kimin düzenlediğini bilmediklerini kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suudi Arabistan’daki saldırılardan Tahran’ı sorumlu tutan Almanya, İngiltere ve Fransa'nın gerçekte saldırıyı kimin düzenlediğini bilmediklerini kabul ettiklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM Genel Kurulu kapsamında New York’taki görüşmeleri sırasında Avrupalı liderlerin kendisine Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine saldırıların arkasında gerçekte kimin olduğunu bilmediklerini söylediğini dile getirdi.

ABD ziyareti sonrasında Tahran’da basın toplantısı düzenleyen Ruhani, Suudi Arabistan’da Aramco petrol tesislerine yönelik saldırılardan İran’ı sorumlu turan İngiltere, Fransa ve Almanya liderleriyle yaptığı görüşmelerde bu ülkelerin ellerinde saldırının arkasında İran’ın olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığının ortaya çıktığını söyledi.

Press TV'de yer alan habere göre, Ruhani New York’ta bazı Avrupa liderlerine saldırıların arkasında İran’ın olduğuna dair iddialarını hangi kanıt ve temele dayandırdıklarını sorduğunu söyledi.

'YEMENLİLERİN KAPASİTESİNİ BİLMİYORLAR'

Ruhani “Uzmanlarının yürüttüğü soruşturmalara göre Yemenlilerin ya da onların tabiriyle Husilerin bu operasyonu yürütecek kapasitede olmadığına dayandırdıkları yanıtını verdiler” dedi.

Ruhani “Farz edelim ki bu konuda yetersizler. O zaman kim yaptı? Bunu bilmediklerini ama saldırının kuzeyden ve batıdan geldiğini söylediler” dedi. Avrupalıların argümanlarının mantıktan yoksun olduğunu belirten Ruhani “Onlara Yemenlilerin düşmanları konusunda çok fazla bilgiye sahipsiniz çünkü onların silahlarını siz sağlıyorsunuz. Ama Yemenliler ve Husilerin kapasitesi hakkında bilgi sahibi değilsiniz” dediğini aktardı.

'KANITLARINI TAHRAN'A GÖNDERMELERİNİ BEKLEYECEĞİM'

Ruhani ayrıca bu türden suçlamaların sonuçları konusunda Avrupa liderlerini uyardığını belirterek “Bu suçlamaların anlamı bölgede ateşi körüklemektir” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca İngiltere, Fransa ve Almanya’ya “Kanıtlarınızı Tahran’a göndermenizi bekleyeceğim” dediğini söyledi.

Suudi Arabistan’da 14 Eylül’de devlet petrol şirketi Aramco’nun iki tesisine düzenlenen saldırıları Husiler üstlenmiş ancak ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa ve Almanya saldırılardan İran’ı sorumlu tutmuştu.

