Ruhani: ABD en ağır suçu işledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'yi öldüren ABD'nin 'en ağır suçu' işlediğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da Kasım Süleymani'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Süleymani'nin eşine ve çocuklarına baş sağlığı dileyen Ruhani, "ABD'nin işlediği bu suç, tarihte İran halkına karşı işlenen en büyük suç olarak yerini alacak. ABD'liler nasıl büyük bir hata yaptıklarının farkında değiller. Bugün değil ama ilerleyen zamanda sonuçlarını görecekler" dedi.

Ruhani, "Süleymani'nin kaybını telafi etmek kolay değil, zira o sadece bir askeri komutan ve kritik operasyonların mimarı değil, aynı zamanda son derece yetenekli bir politikacı ve stratejistti" diye ekledi.