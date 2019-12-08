Ruhani 2020 bütçe taslağını meclise sundu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımlarını da dikkate alan 2020 yılı bütçe taslağını meclise sundu.

Yeni bütçe planlarının mevcut şartlarda petrol gelirlerine bağlı olmadığını söyleyen Ruhani, 'Halkın alım gücü azaldı. Petrol satışı konusunda sorunlarla karşı karşıyayız ancak zorlukları azaltmak için çaba gösteriyoruz'' diyerek son durumu anlattı.

Ülkenin son bir yılda “en ağır yaptırımlara” maruz kaldığını kaydeden Ruhani, “İdarenin bütçenin hayata geçirilmesi için tüm çabaları harcayacağına dair söz vermiştik ve bu artık hayata geçirilmiştir” dedi.

Ruhani ayrıca ABD’nin yaptırımlar yoluyla İran ekonomisini çökertmeye çalışmasına rağmen tarım ve enerji alanları ile yol ve iletişim altyapısı ve köylere doğalgaz temini konusunda büyük ilerleme kaydedildiğini de ekledi.

Benzin üretimini de günlük 110 milyon litreye çıkaracaklarını ve kendi kendilerine yetecek seviyede durmaya devam edeceklerini dile getiren Ruhani, Rusya'nın bu sene 2 milyar dolar yatırım yaptığını ve gelecek yıl da 3 milyar dolar yatırım yapmasını beklediklerini aktardı.