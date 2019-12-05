Rudaw: Esad’ın yardımcısı Kamışlı’da

Rudaw'ın haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın güvenlikten sorumlu yardımcısı Ali Memluk Kamışlı'ya gitti.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın güvenlikten sorumlu yardımcısı Ali Memluk’un ülkesinin kuzeyinde yer alan Kamışlı kentine gittiği belirtildi.

Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw’ın “özel bir kaynaktan aldığı” bilgiye göre, Memluk bugün Rojava’nın Kamışlı kentine ulaştı.

Rudaw’ın haberinde Memluk’un bölgedeki aşiret liderleri ve ileri gelenler ile görüşmek üzere kente gittiği ve “Rojava Özerk Yönetimi” ve Suriye Demokratik Güçleri ile herhangi bir görüşme yapıp yapmayacağnın bilinmediği belirtildi.

Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Memluk, 9 Temmuz 2019’da Beşar Esad’ın güvenlikten sorumlu yardımcısı olarak atanmıştı.

Memluk’un ziyareti Türkiye’nin Suriye'ye düzenlediği harekatın ardından Şam’dan bölgeye yapılan ilk üst düzey ziyaret olma özelliğini taşıyor.