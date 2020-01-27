Rothschild Ailesi'nden Viyana yönetimine dava

Dünyanın en büyük finans gruplarından birini yöneten, servetinden de büyük nüfuza sahip olan Rothschild ailesi Viyana yerel yönetimine dava açtı.

Financial Times gazetesine konuşan Rothschild ailesinin Avusturya kolunun varisleri, Baron Albert von Rothschild'in 1905'te öncü psikiyatri klinikleri kurulması için oluşturduğu vakıfla ilgili Viyana'nın yerel yetkililerine dava açtıklarını duyurdu.

Nazi kurbanlarının çocukları ve torunlarının tazminat talep ettikleri davaların en büyüğü olarak değerlendirilen davanın temelini, Baron Albert’in vasiyetnamesiyle 2 milyon kron (bugünkü değeri 120 milyon euro) bağışladığı vakıf oluşturuyor.

Varisler, Viyana yerel yetkililerini vakfa ait değerli mal mülkü gerçek değeriyle ilgisi olmayan, uygunsuz derecede düşük fiyatlara satmakla suçluyor. Maria Theresien Schlössel denilen tarihi barok sarayın satışının iptal edilmesini de talep ediyorlar. Burası dünyanın ilk akıl sağlığı tedavi merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Varisler, Viyana yerel yönetimini, vakfın mal varlığının ve işlerinin tek hak sahibi olarak gözükmek için vakfın operasyonlarını önemsiz göstermekle itham ediyor.

Baron Albert’in yasal varisi olan ABD'li yatırımcı Geoffrey Hogue'u temsil eden avukat Wulf Gordian Hauser, Nazi lideri Adolf Hitler'in Avusturya'yı ilhakına atıfla "Viyana'nın şu an yaptığı Nazilerin 1938'de yaptığını tamama erdirmek" dedi.

Naziler 1938'deki ilhakın ardından Rothschild ailesini ve işlerini Avusturya'dan atmış, vakfı da 1939'da kapamıştı.