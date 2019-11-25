Rizospastis'den yeni hükümetle ilgili önemli değerlendirme

Yunanistan Komünist Partisi’nin gazetesi Rizospastis’te geçtiğimiz hafta gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları toplantısından hareketle, Yunanistan’ın bölgede üstlendiği tehlikeli rolün analiz edildiği bir makale yayımlandı.

Yunanistan Komünist Partisi (YKP)’nin gazetesi Rizospastis’te yeni bir makale yayımlandı.

Makalede, Çin’in emperyalist sistemde ekonomik ve askeri gelişimini tehdit olarak gösteren ve Rusya’nın bölgede zaman zaman yükselen rolü hakkında endişeyle bahseden konuşmalardan anlaşıldığı üzere, Aralık başında Londra’da gerçekleşecek olan NATO Liderler Toplantısının da gündemini Rusya ve Çin ile ilişkilerin oluşturacağının anlaşıldığı söyleniyor.

Makalede Yunanistan’ın Balkanlar’da, Karadeniz’de ve Güneydoğu Akdeniz’de NATO planları için üstlendiği öncü rolün ülke halkını tehlikeye attığına dikkat çekiliyor. Yalnızca Balkanlarda Rus etkisini kırmak için üstlendiği rol ile değil, aynı zamanda Dedeağaç limanı örneğiyle olduğu gibi NATO güçlerinin Karadeniz’e ulaşmasında kilit bir konuma gelmeye çalıştığı ifade ediliyor. Yerleştirilen NATO üsleriyle birlikte, devletin tüm imkanlarının da NATO hizmetine sunulmasının bu tehlikenin boyutunu gösterdiğine işaret ediliyor.

"NATO Genel Sekreteri’nin AB’nin tek başına kendini koruyamayacağı ve NATO’ya ihtiyacı olduğunu söylemesi, Çin’e karşı aynı karşıt tutumu sergilemeyen, çıkarlarına göre işbirliği yapan AB ülkelerini hedef almaktadır" sözleriyle devam edilirken, bütün bunların çizilmeye çalışan güçlü bir ittifaktan öte, transatlantik ilişkideki gerilimin göstergesi olduğunu belirtiyor.

EMPERYALİST DENKLEMDE YUNANİSTAN

Makale "Emperyalist çelişkilerin denklemlerine giderek daha fazla değişken eklenmektedir. Kesin olan, NATO’ya veya diğer emperyalist ittifaklara katılmanın veya Yunanistan’ın kirli rolünü yükseltmenin halk için güvenlik ya da istikrar sağlamayacağıdır" uyarısında bulunuyor.

MİLLİYETÇİLİK VE ASKERİ YIĞINAK BİR ARADA

Kriz döneminde askeri harcamalara halkı ikna etmenin zor olduğu bir Yunanistan'dan, bugün belli ölçülerde yaşanan ekonomik toparlanmayı bahane ederek, askeri harcamaları artıran ve emperyalizmin askeri örgütleri ile işbirliği konusunda daha saldırgan bir tutum içine giren bir Yunanistan'a geçilmiş görünüyor. Miçotakis hükümetinin bu yönelimi milliyetçi tutumu şiddetlendirerek destekleyeceği öngörülüyor. Yunan medyasında sıklaşan Türkiye konulu haberler de bunun bir göstergesi.