Reuters'a konuşan Türk yetkili: Dün Rusya ile çatışma yaşanmadı

Suriye'nin İdlib kentinde TSK destekli cihatçılar, Nayrab kasabasını Suriye Ordusu'ndan geri aldıklarını duyururken, Reuters'a konuşan bir Türk yetkili dünkü 'ilerleyişte' Türk ve Rus kuvvetler arasında çatışma yaşanmadığını söyledi.

TSK destekli cihatçı grup Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin İdlib şehrinde bulunan Nayrab kasabasını yeniden kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Reuters'a konuşan ÖSO sözcüsü Yusuf Hamud, "Türk dostlarımızın yardımıyla, Rus milisleri kovarak Serakib'in kapılarını açan, stratejik Nayrab kasabasını yeniden kontrol altına aldık" dedi.

Ajansa konuşan, ismi açıklanmayan bir Türk askeri yetkili ise, "Nayrab'a ilerleyiş sırasında Türk ve Rus kuvvetler arasında bir çatışma yaşanmadığını ve Türk askerinin ölmediğini" kaydetti.

Yetkili, "Yakında Serakib'i de alacağız. Dün gece rejim askerleri çok kayıp verdi. Önemli sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi" diye konuştu.

Rus haber ajansı Ria Novosti'de dün yayımlanan ve Türk askeri kaynaklarına dayandırıldığı belirtilen bir haberde İdlib'de hava saldırısı sonucu 13 Türk askerinin yaşamını yitirdiği öne sürülmüştü.