Reuters: Japonya'dan kaçan eski Nissan CEO'su Lübnan'da Cumhurbaşkanı’yla görüştü

Ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan İstanbul aktarmalı olarak Lübnan'a kaçan eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından Beyrut'ta sıcak bir şekilde karşılandığı iddia edildi.

Japonya'da yolsuzluktan ev hapsinde tutulan ve İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştüğü iddia edildi.

Reuters'ın iki kaynağına dayandırdığı haberine göre, Ghosn Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Avn tarafından “sıcak bir şekilde karşılandı” ve “şimdi şamandıralı ve savaşçı bir ruh halinde olduğunu” ve güvende olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıda Ghosn'un, Avn'a gözaltındayken kendisine ve karısı Carole'e verdiği destek için teşekkür ettiği ve şimdi Japonya'dan kaçtıktan sonra Lübnan hükümetinin korumasına ve güvenliğine ihtiyacı olduğunu da söyledi.

Avn ile Ghosn arasındaki toplantı halka açıklanmadı ve cumhurbaşkanlığı basın danışmanı, ikilinin buluştuğu iddiasını reddetti.

Ghosn ise Beyrut’a geldikten kısa bir süre sonra “adaletsizlik ve siyasi zulümden kurtulduğunu” söyleyen yazılı bir açıklama yaptı ancak Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüşmesi hakkında bir yorum yapmadı.

Ghosn ilk olarak Kasım 2018'de Tokyo'da tutuklandı. Gelirini gizlemek ve Ortadoğu'daki otomobil bayilerine yapılan ödemelerle servetini arttırmak da dahil olmak üzere reddettiği dört suçlamayla karşı karşıya.

Kefalet şartları altında, Tokyo'daki evinde ev hapsinde olan Ghosn'un evinin girişinde kameralar olması gerekiyordu. Reuters'a konuşan Ghosn'a yakın bir kaynak eski CEO'nun Japonya'dan kaçışını "profesyonel bir operasyon" olarak niteledi. Reuters’da yer alan haberde, Lübnan'ın Japonya büyükelçisinin gözaltındayken Ghosn’u her gün ziyaret ettiği iddia edildi.

Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçışıyla ilgili MNG Kargo'nun Operasyon Müdürü, pilotlar ve Havaş çalışanlarının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

