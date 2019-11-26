Resulayn’da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye’nin kuzeyinde Resulayn’a bağlı Tel Halef kasabasında bir pazar yerine düzenlenen bomba yüklü araç saldırısında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Suriye’nin kuzeyindeki Resulayn’a bağlı Tel Halef kasabasında bomba yüklü araç saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor. Suriye resmi haber ajansı SANA, Haseke kırsalındaki Resulayn’ın batısındaki Tel Halef’te Türkiye destekli ÖSO güçlerinin kontrolündeki bölgede bombalı araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu. SANA patlamada ölen ve yaralananların sayısına ilişkin bir bilgi geçmedi. İHA’nın haberine göre bölgedeki işlek bir pazarda meydana gelen patlamada 16 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmının Şanlıurfa’da Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü bildirildi.