Resulayn'da patlama: 4 asker yaşamını yitirdi

TSK ve ÖSO kontrolündeki Resulayn'da düzenlenen bombalı araç saldırısında 4 asker yaşamını yitirdi.

Suriye'de TSK ve ÖSO kontrolündeki Resulayn'da bombalı araç saldırısında 4 asker yaşamını yitirdi.

Resulayn'ın güneyinde Arbani köyünde kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren askerlerin cenazeleri ambulansla Türkiye'ye getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 08 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

2 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan Resulayn'ın Şükriye Köyü'nde düzenlenen bomba yüklü araç saldırısında da 2 sivil yaşamını yitirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.