Resulayn’da bombalı araç saldırısı: 2 ölü

Suriye’de TSK ve ÖSO’nun kontrolündeki Resulayn’da bombalı araç saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi. MSB’nin açıklamasına göre saldırıda 10’dan fazla kişi yaralandı.

Suriye’nin kuzeyinde TSK ve ÖSO’nun kontrolündeki Resulayn'da düzenlenen bombalı araç saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre yerel kaynaklar, Resulayn’da iki bombalı aracın patlatıldığı saldırıda 2 sivilin öldüğünü, bazıları ağır olmak üzere 6 sivilin yaralandığını duyurdu.

SANA haberinde bölgede istikrarsızlığın sürdüğünü ve cihatçıların kentin güneyindeki ve bazı köylerdeki evleri yıktıklarını ve yağmalama faaliyetlerinde bulunduklarını aktardı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Bebek katili PKK/YPG, DAEŞ benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor. Vahşi terör örgütünün Resulayn'da yaptığı bombalı araç saldırısında 2 masum sivil hayatını kaybetti, 10'dan fazla sivil yaralandı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Rudaw'da yer alan iddiaya göre patlamada, "Suriye Geçici Hükümeti" Başkanı Abdurrahman Mustafa'nın ve "geçici general" Selim İdris’in hedef alındığı bildirildi. Abdurrahman Mustafa ve Selim İdris’in adını "Suriye Milli Ordusu" diye değiştiren ÖSO'yu ziyaret için bölgeye gittiği kaydedildi.