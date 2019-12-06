Rahip Brunson: Rehin alma diplomasisinin kurbanı oldum

Türkiye'de ‘darbe girişimine yardımcı olmak’ suçlamasıyla tutuklanan ve geçen yıl serbest bırakılan rahip Andrew Brunson, Macar haber sitesi Mandiner'e konuştu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Macar haber sitesi Mandiner'e konuşan Rahip Andrew Brunson, misyoner olarak İzmir'de faaliyet yürüttüğü süre boyunca attığı her adımın yetkililer tarafından bilindiğini, yaptıkları tüm faaliyetleri devlete bildirdiklerini, dolayısıyla gizli saklı hiçbir işinin olmadığını söyledi.

Brunson, savcılar tarafından "darbe girişimine yardımcı olmakla, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine yardım etmekle" suçlanmasını "akla hayale sığmayacak iddialar" diye niteledi.

ABD'li rahip, "Hayatımda Gülen hareketinden hiç kimseyle karşılaşmadım, onlarla irtibatım olmadı, hapse atılıncaya kadar... Orada ise beni onlarla aynı hücreye koydular" dedi. Gülen cemaatiyle amaçlarının tamamen zıt olduğunu ileri süren Brunson, "Ben Hıristiyanlığı yaymak için hayatımı adadım. Fethullah Gülen teşkilatı ise dünyadaki 170 okuluyla tam tersini yapıyor, İslamı yaygınlaştıramaya çalışıyor. Biz amaçları taban tabana zıt iki ayrı dünyaya mensubuz" diye konuştu.

Brunson, "sahte ve yalana dayalı" iddialarla bir "rehin alma diplomasisinin" kurbanı olduğunu, savcılığın belgelerinin her birinin komploya dayandığını iddia etti.

Serbest bırakılması için ABD'nin Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırımlar uyguladığı Brunson, "Bir NATO ülkesinin bir başka NATO ülkesini cezalandırmasına neden oldum" dedi.