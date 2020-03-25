Putin'den 'ücretli tatil' ilanı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da ulusa sesleniş konuşmasında gelecek haftayı 'ücretli tatil' ilan etti. Putin, 22 Nisan'da yapılması planlanan anayasa değişikliği halk oylamasının da ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Moskova'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında gelecek haftayı "ücretli tatil" ilan etti.

Sputnik'in aktardığına göre, "Rusya'nın koronavirüsle mücadele edecek güçte olduğunu" belirten Putin, gelecek haftayı "ücretli tatil" ilan etti ve 22 Nisan'da yapılması planlanan anayasa değişikliği halk oylamasının da ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

"Ücretli tatilin" koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye katkı sunacağını söyleyen Putin, halk oylamasının yeni tarihinin daha sonra doktorların tavsiyelerine göre belirleneceğini belirtti.

Putin, "Halk oylamasının daha ileri bir tarihe ertelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bölgelerdeki ve ülke genelindeki durumun nasıl geliştiğini değerlendireceğiz ve yalnızca profesyonel görüşü, doktorların, uzmanların tavsiyelerini esas alarak halk oylamasının yeni günüyle ilgili karar alacağız" dedi.

Putin, 28 Mart-5 Nisan tarihleri arasındaki "ücretli tatil" döneminde sağlık kuruluşlarının, eczanelerin, marketlerin, finans kuruluşlarının ve taşımacılık sektörünün yanı sıra tüm hükümet kurumlarının çalışmaya devam edeceğini söyledi.