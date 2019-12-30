Putin'den Trump'a 'istihbarat' teşekkürü

Beyaz Saray, Putin'in Trump’ı arayarak Rusya’da olası 'terör saldırısı'na karşı Washington’ın sağladığı istihbarat için teşekkür ettiğini açıkladı. Kremlin de dün yaptığı açıklamada Putin'in görüşmede 'Rusya’da planlanan terör eylemlerinin önlenmesini sağlayan bilgiler için' Trump'a teşekkür ettiğini açıklamıştı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeyle ilgili ilk açıklama Kremlin'den geldi. Kremlin Basın Dairesi'nden dün yapılan açıklamada "Vladimir Putin, Donald Trump’a, istihbarat servisleri kanalından iletilen ve Rusya’da planlanan terör eylemlerinin önlenmesini sağlayan bilgiler için teşekkür etti" denildi.

Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gidley tarafından bugün yapılan açıklamada telefon görüşmesinin resmi nedeninin, Putin’in Trump’a “Rusya’da olası bir terörist saldırı planının açığa çıkarılmasında ABD tarafından sağlanan bir bilginin yardımcı olması” nedeniyle teşekkür etmesi olduğu belirtildi.

Reuters’ın haberine göre konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmadı ancak dün Rusya St. Petersburg’da olası "terör saldırıları"nın ABD istihbaratınca sağlanan bilgi sayesinde önlendiğini duyurmuştu.

Beyaz Saray sözcüsü, Putin ile Trump’ın görüşmede iki ülkenin “terörle mücadelede işbirliğinin devamına bağlılıklarını” dile getirdiklerini söyledi.

Gidley görüşmede nükleer silahların kontrolü konusunun da ele alındığını söyledi.

Rusya dün St. Petersburg'da yılbaşı kutlamaları sırasında düzenlenmesi planlanan "terör saldırısı"nın ortaya çıkarıldığını ve iki zanlının yakalandığını duyurmuştu.

POMPEO'DAN 5 ÜLKEYİ KAPSAYAN ZİYARET

Öte yandan, Putin-Trump görüşmesi öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Mike Pompeo’nun 3-7 Ocak tarihlerinde Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Kıbrıs’ı kapsayan ziyaretlerde bulunacağı belirtildi.