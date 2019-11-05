Putin’den tasfiye harekâtı

Rusya Devlet Başkanı Putin yayımladığı kararnameyle Acil Durumlar Bakanlığı'ndan çok sayıda askeri personeli görevden aldı. Kararname, Putin Rusya'sında işlerin çok da istenildiği gibi gitmediğini, ülke içindeki sermaye grupları arasında alttan alta adeta bir köşe kapmaca yaşandığını gösteriyor.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı 4 Kasım 2019 tarih ve 541 numaralı kararnamesi Putin Rusya’sında işlerin çok da istenildiği gibi gitmediğinin ufak bir göstergesi. Kararnameye göre aşağıdaki askeri personel görevlerinden alındı:

Tümgeneral Sergey Vlasov

Tümgeneral Vladimir Dezhin

Tümgeneral Aleksandr Eremeyev

Tümgeneral Mihail Likaçev

Tümgeneral Maksim Maksimenko

Tümgeneral Sergey Juravlev

ESKİ BAKAN PUÇKOV'UN EKİBİ

Görevden alınan personelin çoğu Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığından. Bu durum akla bazı soru işaretleri getiriyor. Günümüzde Savunma Bakanlığı yapan General Sergey Şoygu 1991-2012 yılları arasında Acil Durumlar Bakanlığı görevini yapmıştı. Bakanlık deprem, yangın, sel vb. gibi doğal felaketlerin yanı sıra terör saldırıları gibi özel durumlara da müdahale ettiği için Rusya Federasyonu için büyük derece öneme sahip.

(Vladimir Puçkov)

Şoygu'dan sonra görevi devralan Vladimir Puçkov 2018 yılında görevden alınmış. Şoygu ile Puçkov'un arasının uzun zamandır kötü olduğu bilinen bir gerçek. Anlaşmazlık konusu ise Puçkov'un bazı sermaye çevrelerine ayrıcalıklar tanıdığı ve bakanlık kaynaklarını erişimlerine açması. Bunun dışında personel alımlarında adam kayırma, bakanlık bütçesinde yolsuzluk gibi konularda da soruşturma açılmış. Puçkov'un ayrılışının ardından bakanlık örgüt yapısında değişikliğe gidilmiş. Ancak anlaşılan Puçkov ekibinin de tasfiye edilmesi gerekmiş.

Buna rağmen Puçkov o kadar kolay yenip yutulacak bir lokma olmasa gerek, United Aircraft Company (UAC) Başkanı oluyor! Bu kurumun ülkedeki tüm uçak imalatını (Mig-Tupolev-Yak-Sukhoi-Antonov vb. imalatçısı) yapan kamu-özel kurumu olduğu düşünülünce ülke içindeki sermaye grupları arasında alttan alta adeta bir köşe kapmaca yaşandığı sonucunu çıkartmak zorlama olmayacaktır.