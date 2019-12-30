Putin’den Esad’a yeni yıl kutlaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yılbaşı kutlama mesajı gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a Noel ve yılbaşı kutlama mesajı gönderdi.

Sputnik'in haberine göre, Putin, Moskova ve Şam arasındaki dostane ilişkilerin ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin daha da geliştirilmesine hazır olduğunu söyledi ve Suriye’ye barışın kalıcı olarak dönmesini umduğunu belirtti.

Rus liderin Suriye’nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne sürekli destek verdiği belirtilen kutlama mesajında, "gelecek yıl müşterek çabalarla barışın Suriye topraklarına kalıcı olarak dönmesinin yaklaştırılacağından umutlu olduğunu ifade etti” denildi.