Putin, Esad'a Erdoğan'la yaptıkları anlaşma hakkında bilgi verdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Esad'la yaptığı telefon görüşmesinde dün Erdoğan'la varılan anlaşmalar hakkında bilgi verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la telefon görüşmesi yaparak dün Moskova'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la varılan anlaşmalar hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Esad'ın telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Esad'a dün Moskova'da Erdoğan'la vardıkları anlaşmalar hakkında bilgi veren Putin, bunların uygulanmasının "İdlib gerilimi azaltma bölgesinde istikrarın tesis edilmesini sağlayacağını" belirtti.

