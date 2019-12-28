Putin: Artık dünyanın her noktasını vurabiliriz

Rusya, sesten hızlı nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip yeni füzelerini konuşlandırdığını açıkladı.

Rusya sesten hızlı (hipersonik), nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip yeni füzelerini ilk kez konuşlandırdığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun konuşlandırmayla ilgili Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendirdiği açıklandı. Ancak füzelerin nereye konuşlandırıldığı belirtilmedi.

Avangard isimli sistemde yer alan süzülüş aracı, üzerine oturtulduğu kıtalararası balistik füzenin hızını ses hızının 27 katına kadar çıkartabiliyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin, geliştirilen yeni tip silahın çağın ötesinde olduğunu belirterek, bu gelişmenin Sovyetler Birliği'nin 1957 yılında uzaya ilk uyduyu göndermesine eş olduğunu kaydetti. Rusya'nın yeni nesil nükleer silahlarının dünya üzerinde neredeyse her noktayı vurabileceğini söyleyen Putin, ABD menşeli herhangi bir füze kalkanının da buna engel olamayacağını ifade etti.