Portekiz'de seçimleri sosyal demokratlar kazandı

Portekiz'de anket sonuçlarına göre genel seçimleri sosyal demokrat olan Sosyalist Parti kazandı.

Portekiz devlet televizyonu RTP'nin verdiği sandık başı anket sonuçlarına göre genel seçimleri sosyal demokrat olan Sosyalist Parti (PS) kazandı.

PS'nin 230 sandalyeli mecliste 104 ila 112 milletvekili çıkarması bekleniyor.

2015 yılındaki son seçimlerde 86 olan milletvekili sayısını yükselten PS, tek başına iktidar için mecliste gereken 116 koltuk sayısına erişemedi.

Seçimler sonucunda 21 siyasi partiden 8'i meclise girmiş oldu.

2015 seçimlerini ittifakla kazanan ancak mecliste çoğunluğu elde edemediği için muhalefette kalan Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Hristiyan demokrat görüşlü Halk Partisi (PP) ise ciddi oy kayıpları yaşadı.

PSD, yüzde 28 oy oranıyla 77 milletvekili çıkararak tarihinin en kötü sonucunu alırken, PP lideri Assunçao Cristas seçimlerdeki başarısızlıktan dolayı partisinin başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Chega (Yeterli) adlı aşırı sağ görüşlü parti ise aldığı yüzde 1,30 oranındaki oyla 1 milletvekili çıkardı.

Son genel seçim, ülke tarihinin en düşük katılımlı seçimleri olarak kayıtlara geçti. Resmi olmayan rakamlara göre, seçimlere katılımın yüzde 51 ve yüzde 55 aralığında olduğu belirtildi.