Pompeo'dan İran'a yeni tehdit

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 'Eğer İran kötü bir seçim daha yaparsa Trump geçen hafta olduğu gibi kararlı ve ciddi karşılık verecek' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo düzenlediği basın toplantısında İran'a yeni bir tehditte bulundu.

Pompeo "Eğer İran kötü bir seçim daha yaparsa Trump geçen hafta olduğu gibi kararlı ve ciddi karşılık verecek" dedi. Pompeo "Askeri ve ekonomik adımlar atabiliriz. 2020 yılı İran için kötü geçecek" diye konuştu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçen cuma günü Irak Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının talimatını Trump'ın verdiğini söyleyen Pompeo, Süleymani'nin diplomatik bir görev kapsamında Irak'ta bulunduğu haberlerinin doğru olmadığını öne sürdü.

Trump'ın talimatının "hukuka uygun" olduğunu savunan Pompeo, ABD'nin İran'ın kültürel ve tarihi yerlerini hedef alıp almayacağına yönelik soruya ise "Olası hedefler değerlendirilirken uluslararası hukuk çerçevesinde kalınacak" diye yanıt verdi.

Pompeo ayrıca İran'ın Afganistan'daki barış görüşmelerini engellediği iddiasında bulundu.

