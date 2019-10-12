Pompeo'dan İran'a tehdit: Tutumunu değiştirmezse ekonomik çöküşünü izler

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a 'Ekonomisinin çöküşünü izlemek istemiyorsa tutumunu temelden değiştirmeli ve normal bir ulus gibi davranmalı' diyerek tehditte bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü.

Pompeo, "İran rejimi, tutumunu temelden değiştirmeli ve normal bir ulus gibi davranmalıdır. Yoksa ekonomisinin çöküşünü izleyebilir" paylaşımında bulundu.

İran'a karşı caydırıcılık amacıyla Suudi Arabistan'a ek güç ve askeri teçhizat sevk edildiğini belirten Pompeo, sosyal medya hesaıbnda şunları kaydetti:

"ABD, savunma kapasitesini geliştirmek ve İran'ın saldırganlığına karşı caydırıcılığın geri kazanılmasına yardımcı olmak için Suudi Arabistan'a ek güçler ve askeri teçhizatlar sevk ediyor."