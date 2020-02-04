Pompeo'dan İdlib açıklaması: 'Türkiye'yi destekliyoruz'

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'le ilgili yaptığı açıklamada 'Türkiye'nin meşru müdafaa adımlarını tamamen destekliyoruz' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Suriye'nin İdlib vilayetinde Suriye ordusuyla girdiği çatışmaya dair açıklama yaptı.

Suriye ordusunun cihatçılara karşı operasyonlarını "İdlib halkına saldırı" diye niteleyen Pompeo, Türkiye'nin İdlib'deki eylemleri için ise "meşru müdafaa" dedi.

"ABD İdlib halkına karşı devam eden, haksız ve gaddar saldırıları bir kez daha kınar" diyen Pompeo şunları kaydetti:

"Koordinasyon ve gerilimi azaltma için kullanılan bir gözlem noktasında görev yapmakta olan çok sayıda Türk personelinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Türkiye'nin buna yanıt olarak attığı meşru müdafaa adımlarını tamamen destekliyoruz."

