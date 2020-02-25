Pompeo'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'deki duruma yönelik yaptığı açıklamada 'Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İdlib'deki gelişmelere ilişkin konuşan Pompeo, Suriye'nin askeri bir zafer elde edemeyeceğini iddia ederek şunları söyledi:

"Rejimin yaptığı saldırılar NATO müttefikimiz Turkiye ile çatışma riskini arttırmaktadır. Cevap, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca daimi bir ateşkes ve BM liderliğindeki müzakerelerdir. Başkan Trump'ın da salı günü belirttiği gibi Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz."



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Pompeo, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda "bilgi sakladıkları" iddiasıyla Çin ve İran'ı suçladı.

Pompeo, "ABD, İran rejiminin ülkelerindeki koronavirüs salgını ile ilgili hayati öneme sahip ayrıntıları sansürlemesinden derin endişe duymaktadır. Bu konuda sansür uygulamanın ölümcül bedelleri olur." dedi.