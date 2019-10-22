Pompeo: Türkiye müttefik topraklarına girmedi, Suriye’ye girdi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye’nin ABD’nin müttefiki bir ülkenin toprağına girmediğini belirterek 'Türkiye’nin işgal ettiği ülke Suriye’dir. Egemen bir ülke’ diye yanıt verdi. Pompeo Türkiye’ye harekat düzenlediği için ‘askeri karşılık’ verilip verilmeyeceğine ilişkinse böyle bir gereklilik olduğunda ABD Başkanı Trump'ın harekete geçmeye hazır olduğu yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, CNBC’de katıldığı “Closing Bell” programında soruları yanıtladı. CNBC internet sitesinde “Pompeo’ya Türkiye soruldu, Trump’ın askeri eylem gerekirse tamamen hazır olduğunu söyledi” başlığıyla haberleştirildi. Ancak Pompeo soruya genel bir yanıt vererek ABD’nin her zaman çıkarları doğrultusunda askeri olarak harekete geçmeye hazır olduğunu söylüyor.

Programda Türkiye’nin ABD'nin bir müttefikine ait topraklara dönük bir askeri harekat düzenlediğini söyleyen sunucuyu "Böyle olmadı. Türkiye'nin işgal ettiği, giriş yaptığı ülke Suriye'dir. Egemen bir ülke" diyerek düzelten Pompeo, hemen ardından "Kürt dostlarımızla, SDF'le, Fırat nehri boyunca işbirliği yaptık" dedi.

Ateşkesle birlikte çok sayıda hayatın kurtarıldığını savunan Pompeo, bu hayatlara yalnızca Suriye Demokratik Güçleri üyelerinin değil bölgedeki etnik azınlıkların da dahil olduğunu belirtti.

Sunucunun ABD’nin karşı çıktığı halde Türkiye’nin harekat düzenlediği ve buna ekonomik yaptırım dışında askeri bir karşılık verilip verilmeyeceği sorusu üzerine Pompeo, Trump’ın bu konudaki karar verme yetkisinin önüne geçmek istemediğini söyledi ve Suriye’yi daha önce kimyasal silah iddialarının ardından bombaladıklarını hatırlattı.

Pompeo “Dünya bilmeli ki bunu yapmaya devam edeceğiz. Amerikan çıkarları uğruna ya da dünyadaki temel normlar gerektirirse tüm güçlerimizi kullanırız. Siz ekonomik güçlerden söz ettiniz. Bunu kullanırız, diplomatik güçlerimizi de kullanırız. Bunlar bizim tecihimiz. Savaş yerine barışı tercih ederiz. Ama kinetik ya da askeri eylemi gerektiren bir olayda bilmelisiniz ki Başkan Trump tamamen harekete geçmeye hazırdır” dedi.

Erdoğan’a ne kadar güveniyorsunuz sorusuna ise Pompeo “Bildiğiniz gibi ben asla güvenden bahsetmem. Ben her zaman yakın çalışma içinde olduğumuzu, diplomatik yeteneklerimizi kullandığımızı garantiye almaktan bahsederim. Şunu bilmelisiniz ki Amerika ile uyumsuz işler yapan başka NATO ülkeleri de var. Biz NATO müttefikleriyiz ama bu her zaman anlaştığımız anlamına gelmez. İran ile nükleer anlaşma konusunda NATO ortaklarının çok farklı yaklaşımları oldu” dedi.