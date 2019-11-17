Pompeo: Trump'ın Suriye'den asker çekme kararı doğruydu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararının 'doğru' olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler'in tepkiyle karşıladığı Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararına ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan açıklama geldi.

KPRC radyosuna konuşan Pompeo, "Hava gücü temin ettik. Bu, başarının önemli bir unsuruydu. Amerika, orada (Suriye'de) başardıklarımızla gurur duymalı" dedi.

Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararının doğru olduğunu belirten bakan, çekilmeye rağmen şartlar el verdiği takdirde ABD güçlerinin bölgede güvende olacağını belirtti.

Pompeo, "Irak'ta büyük güçlerimiz var. Suriye'de hâlâ önemli sayıda gücümüz var. Başkan Trump'ın bize verdiği tavsiyenin sürekli olacağından eminim" diye konuştu.