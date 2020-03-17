Pompeo: Rusya’nın onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün düzenlediği basın toplantısında 'Rusya’nın onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Suriye’de Rusların “onlarca Türk askeri öldürdüğüne inandığını” söyledi.

ABD’nin Suriye Savunma Bakanı’nı yaptırım kapsamına aldığını açıklayan Pompeo, “Arkasında Rusya ve İran destekli grupların olduğu Esad rejimi güçleri okulları yıkan, sağlık profesyonelleri dahil sivilleri öldüren bombardımanlardan sorumludur” iddiasında bulundu.

Pompeo ABD’nin Suriye’de "siyasi çözüm" çağrısı yaptığını söyledi ve “Ek olarak biz Rusya’nın onlarca Türk askeri personelini askeri operasyonları sırasında öldürdüğüne inanıyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve Türkiye’ye destek olmak için ek tedbirleri değerlendirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

