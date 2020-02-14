Pompeo eşini Münih Güvenlik Toplantısı’na ‘özel asistanı’ olarak soktu

Münih Güvenlik Toplantısı’nın davetli listesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun eşi Susan Pompeo, kamuda bilinen bir görevi olmamasına karşın ‘Dışişleri Bakanlığı Özel Asistanı' olarak yer aldı.

Almanya’da bugün başlayan Münih Güvenlik Konferansı’nın davetli listesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun eşi Susan Pompeo da yer aldı.

ABD devletinde herhangi bir görevi olduğu bilinmeyen Susan Pompeo’nun davetli listesinde “ABD Dışişleri Bakanlığı Özel Asistanı” unvanıyla yer alması dikkat çekti.

Konuyu Politico gazetesi muhabiri Nahal Toosi gündeme getirdi. Toosi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığı’na Susan Pompeo’nun bakanlıktan maaş alıp almadığını sorduğunu ancak kendisine yanıt verilmediğini söyledi.

Susan Pompeo, the wife of Mike Pompeo, is listed in the Munich Security Conference program as “Special Assistant to the Secretary of State.” (And read the note at the bottom.) #MSC2020 pic.twitter.com/mYvodDWWnN — Nahal Toosi (@nahaltoosi) February 14, 2020

UNVANLARINI KATILIMCILAR KENDİLERİ SEÇMİŞ

Muhabir, davetli listesinin altında yer alan nota da dikkat çekti. Notta listedeki unvanların katılımcıların kendi seçimleri olduğu ve bunun konferansı bağlamayacağı ifade ediliyor:

“Tüm katılımcılar ve gözlemciler Konferans başkanının kişisel konuğudurlar. İsimleri, unvanları ve kökenleri katılımcıların kendi seçimleri doğrultusunda listelenmiştir. Bu Münih Güvenlik Konferansı’nın, başkanının ya da katılımcılarının onayından geçtiği anlamına gelmez.”