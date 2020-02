Pompeo eşini Münih Güvenlik Toplantısı’na ‘özel asistanı’ olarak soktu

Almanya’da bugün başlayan Münih Güvenlik Konferansı’nın davetli listesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun eşi Susan Pompeo da yer aldı.

ABD devletinde herhangi bir görevi olduğu bilinmeyen Susan Pompeo’nun davetli listesinde “ABD Dışişleri Bakanlığı Özel Asistanı” unvanıyla yer alması dikkat çekti.

Konuyu Politico gazetesi muhabiri Nahal Toosi gündeme getirdi. Toosi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığı’na Susan Pompeo’nun bakanlıktan maaş alıp almadığını sorduğunu ancak kendisine yanıt verilmediğini söyledi.

Susan Pompeo, the wife of Mike Pompeo, is listed in the Munich Security Conference program as “Special Assistant to the Secretary of State.” (And read the note at the bottom.) #MSC2020 pic.twitter.com/mYvodDWWnN

— Nahal Toosi (@nahaltoosi) February 14, 2020