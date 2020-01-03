Pompeo durmuyor: Kafasında Maduro'yu devirdi, Küba'yı hedef aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba Devrimi'nin kahramanlarından Leopoldo Cintra Frias'a Venezuela'ya yardım dolayısıyla yaptırım uygulayacaklarını duyurdu. Pompeo'nun Venezuela Hükümeti'nden bahsederken 'eski Maduro rejimi' sözlerini kullanması dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba Devrimi'nin kahramanlarından ve Küba Komünist Partisi'nin kurucularından Leopoldo Cintra Frias'a Venezuela'ya yardımı dolayısıyla yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Pompeo, Venezuela'dan bahsederken Bolivarcı hükümete ilişkin "devrildiğini" ima ederek, "eski Maduro rejimi" dedi.

ABD başarısız darbe girişiminin başındaki isim olan Juan Guadio'yu "Venezuela devlet başkanı" olarak tanımıştı.

Pompeo, kişisel sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Bugün, Küba rejimi yetkilisi Leopoldo Cintra Frias'ın, insan hakları ve Venezuela'daki eski Maduro rejimini desteklemek için şiddet kullanmakla ağır ihlallerine karıştığını belirledik. Nerede olurlarsa olsunlar, insan haklarını kötüye kullananların hesap verebilirliğini teşvik edeceğiz.

Today we designate #Cuba regime official Leopoldo Cintra Frias for his involvement in gross violations of human rights and use of violence to prop up the former Maduro regime in #Venezuela. We will promote accountability for those who abuse human rights, wherever they may reside. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 2, 2020

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD komutasındaki karşı devrimci Rahip Mario Felix Barroso'nun, Küba'da "Hıristiyan inancından dolayı zulüm gördüğünü" iddia eden bir paylaşımda bulunarak "Küba rejimini, vatandaşlarının din özgürlüğünü ihlal etmeyi durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

ABD tarafından fonlanan Mario Felix Barroso, ABD'de ikamet ediyor.

