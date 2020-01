Pompeo durmuyor: Kafasında Maduro'yu devirdi, Küba'yı hedef aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba Devrimi'nin kahramanlarından ve Küba Komünist Partisi'nin kurucularından Leopoldo Cintra Frias'a Venezuela'ya yardımı dolayısıyla yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Pompeo, Venezuela'dan bahsederken Bolivarcı hükümete ilişkin "devrildiğini" ima ederek, "eski Maduro rejimi" dedi.

ABD başarısız darbe girişiminin başındaki isim olan Juan Guadio'yu "Venezuela devlet başkanı" olarak tanımıştı.

Pompeo, kişisel sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Today we designate #Cuba regime official Leopoldo Cintra Frias for his involvement in gross violations of human rights and use of violence to prop up the former Maduro regime in #Venezuela. We will promote accountability for those who abuse human rights, wherever they may reside.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 2, 2020