Pompeo durmuyor: Kafasında Maduro'yu devirdi, Küba'yı hedef aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba Devrimi'nin kahramanlarından Leopoldo Cintra Frias'a Venezuela'ya yardım dolayısıyla yaptırım uygulayacaklarını duyurdu. Pompeo'nun Venezuela Hükümeti'nden bahsederken 'eski Maduro rejimi' sözlerini kullanması dikkat çekti.
soL - Dış Haberler
Cuma, 03 Ocak 2020 14:37

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba Devrimi'nin kahramanlarından ve Küba Komünist Partisi'nin kurucularından Leopoldo Cintra Frias'a Venezuela'ya yardımı dolayısıyla yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Pompeo, Venezuela'dan bahsederken Bolivarcı hükümete ilişkin "devrildiğini" ima ederek, "eski Maduro rejimi" dedi.

ABD başarısız darbe girişiminin başındaki isim olan Juan Guadio'yu "Venezuela devlet başkanı" olarak tanımıştı.

Pompeo, kişisel sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Bugün, Küba rejimi yetkilisi Leopoldo Cintra Frias'ın, insan hakları ve Venezuela'daki eski Maduro rejimini desteklemek için şiddet kullanmakla ağır ihlallerine karıştığını belirledik. Nerede olurlarsa olsunlar, insan haklarını kötüye kullananların hesap verebilirliğini teşvik edeceğiz.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD komutasındaki karşı devrimci Rahip Mario Felix Barroso'nun, Küba'da "Hıristiyan inancından dolayı zulüm gördüğünü" iddia eden bir paylaşımda bulunarak "Küba rejimini, vatandaşlarının din özgürlüğünü ihlal etmeyi durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

ABD tarafından fonlanan Mario Felix Barroso, ABD'de ikamet ediyor.

ÖNERİLEN HABER
Küba Devrimi 61 yaşında