Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini artık 'uluslararası hukuka aykırı olarak görmediğini' söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlere ilişkin, "ABD, artık İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı olarak kabul etmiyor" dedi.

Irak ve İran'da yaşanan protestolara ilişkin açıklamada bulunan bakan, "İran'da yaşanan ölümlerle ilgili endişeliyiz ve rejimi baskıya son vermeye ve insan haklarına saygı duymaya çağırıyoruz" dedi.

"Irak'a yönelik her İran müdahalesini engelleyeceğiz" diyen Pompeo, "Irak'ın kaynaklarını yağmalayanların sorumlu tutulması için tüm gücümüzü kullanacağız" ifadesini kullandı.