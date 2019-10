Pompeo, Adrian Darya 1’e ait olduğu idda edilen görüntüler paylaştı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran tankeri Adrian Darya 1’e ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri paylaşarak tankerin Suriye’ye petrol taşıdığı iddiasını yineledi. Görüntülerde bir tanker Suriye kıyılarında demirlemiş durumda gözüküyor.

Pompeo, sosyal medya paylaşımında “[İran Dışişleri Bakanı Muhammed] Zarif’in İngiltere’ye, Adrian Darya 1’nın Suriye’ye petrol getirmeyeceğine dair verdiği söze rağmen, şimdi Suriye kıyılarından petrol aktarıyor” dedi.

Despite Iran FM Zarif’s promise to the UK that the #AdrianDarya1 would not deliver oil to Syria, it is now transferring oil off the Syrian coast. Will the world hold Iran accountable if this oil is delivered to Syria? pic.twitter.com/z5Ra41n43u

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 2, 2019