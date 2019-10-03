Pompeo, Adrian Darya 1’e ait olduğu idda edilen görüntüler paylaştı

İran tankeri Adrian Daria 1 olduğu iddia edilen geminin Suriye yakınlarında demirlemiş bir halde fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğrafları paylaşan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, geminin Suriye’ye petrol taşıdığı iddiasını bir daha yenilerken, tanker takip kurumu Tanker Trackers, herhangi bir petrol aktarımının gerçekleştiği iddiasını yalanladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran tankeri Adrian Darya 1’e ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri paylaşarak tankerin Suriye’ye petrol taşıdığı iddiasını yineledi. Görüntülerde bir tanker Suriye kıyılarında demirlemiş durumda gözüküyor.

Pompeo, sosyal medya paylaşımında “[İran Dışişleri Bakanı Muhammed] Zarif’in İngiltere’ye, Adrian Darya 1’nın Suriye’ye petrol getirmeyeceğine dair verdiği söze rağmen, şimdi Suriye kıyılarından petrol aktarıyor” dedi.

Despite Iran FM Zarif’s promise to the UK that the #AdrianDarya1 would not deliver oil to Syria, it is now transferring oil off the Syrian coast. Will the world hold Iran accountable if this oil is delivered to Syria? pic.twitter.com/z5Ra41n43u — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 2, 2019

Mike Pompeo’nun petrol transferi gerçekleştiği iddiasınaysa uluslararası tanker takip kurumu Tanker Traficers’dan yalanlama geldi. Görüntülerin petrol aktarımının kanıtının olmadığını belirten kurum “Bu henüz herhangi bir petrol transferinin onayı değil. Görüntüleri daha sonra karşılaştıracağız,” açıklamasında bulundu.

ADRİAN DARYA 1’E NE OLMUŞTU

İran petrol tankeri Grace 1 (şimdi ki adıyla Adrian Darya 1), İngiltere’ye ait Cebelitarık’ta 4 Temmuz günü alıkonulmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı, alıkoyma olayını “tehlikeli bir emsal teşkil eden” bir saf korsanlık eylemi olarak kınamıştı. 15 Ağustos'ta, tanker ABD'nin gemiyi alıkoyma talebini sürdürmesine rağmen, Cebelitarık yetkilileri tarafından serbest bırakıldı. İran, kendi adına, geminin Suriye'ye petrol taşımamayacağına dair güvence verdi.

Kısa süre sonra İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi, tankerin hedefine ulaştığını ve petrolünü sattığını söyledi. Musavi geminin ham petrolünün teslim edip etmediğine dair bir bilgi vermezken sadece geminin Akdeniz’de demirlediğini duyurdu.