Pompeo AB'nin 5G kılavuzunu memnuniyetle karşıladı

İngiltere’yi 5G ağında Çinli şirket Huawei’yle 'sınırlı' da olsa çalışma kararından döndürmeye çalışan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, AB’nin 5G ağına ilişkin ‘güvenlik riskleri’ni değerlendiren kılavuzunu memnuniyetle karşıladı.

ABD'nin İngiltere ve AB ülkelerinin 5G altyapısında Çin’in teknoloji şirketlerine yer vermemesi baskısı sürerken, salı günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkedeki 5G ağının kurulmasında Huawei’yi tamamen dışlamanın "çok maliyetli" olacağı açıklaması yaptı.

İngiltere hükümetinin Çinli şirket Huawei’ye ülkedeki 5G ağının kurulmasında “sınırlı” bir rol verme kararı, ABD’nin tepkisine yol açtı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun dün İngiltere’nin başkenti Londra’da İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüşmesinin merkezinde de Çin vardı.

Huawei’yi "Çin Komünist Partisi adına casusluk yapmakla" suçlayan ABD, daha önce İngiltere’yi ve diğer müttefiklerini 5G altyapısını Çinli şirkete vermeleri durumunda istihbarat paylaşımından vazgeçmekle tehdit etmişti.

Dün Londra’daki temaslarında Çin Komünist Partisi’ni “çağımızın esas tehdidi” diye hedef alan Pompeo, İngiltere’nin Huawei kararına ilişkin ise daha ılımlı mesajlar verdi.



Pompeo kararın İngiltere’nin “egemen” kararı olduğunu söyledi ve bunun Brexit sonrası ABD ile İngiltere arasında yapılacak ticaret anlaşmasını etkilemeyeceğini ifade etti. Pompeo açıklamalarında Huawei’ye karşı uyanıklık vazeden İngiltere’nin istihbarat kuruluşlarından da övgüyle söz etti.

ABD, AB'NİN 'YÜKSEK RİSKLİ TEDARİKÇİLER' TANIMINDAN MEMNUN

Öte yandan Avrupa Birliği de İngiltere ile benzer bir karar aldı ve 5G ağında Huawei ekipmanlarının kullanılmasına onay verirken, konuya ilişkin “sıkı” kurallar içeren bir kılavuz yayımladı.

Kılavuzda 5G ağında “yüksek riskli satıcılar” diye bir tanım getiren AB’nin bu adımı ABD tarafından memnuniyetle karşılandı.

AB tarafından onaylanan “5G Güvenliği İçin Kılavuz” adı belgede üye ülkelerden katı kurallar getirilmesi ve belirli satıcıların risk profilllerinin dikkatli bir biçimde incelenmesi ve bunların ulusal ağların temel unsurlarına erişiminin sınırlandırılması isteniyor. Sözkonusu kılavuzda üye ülkelere tek bir satıcı ile iş yapmamaları ve 5G ağında "çok tedarikçili" bir yaklaşım geliştirmeleri salık veriliyor.

Şimdiye dek AB ülkelerine 5G altyapısı için teklif veren şirketler Çinli Huawei dışında Avrupa merkezli Nokia, Ericsson ile Güney Kore şirketi Samsung'dan ibaret.

POMPEO'DAN AB ÜLKELERİNE HUAWEİ'DEN TAMAMEN VAZGEÇME ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, AB’nin getirdiği bu kuralları memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Pompeo yaptığı yazılı açıklamada “ABD üye devletler, Avrupa Komisyonu ve AB Sibergüvenlik Ajansı’nın bu inisiyatifini memnuniyetle karşılıyor” dedi.

Pompeo Çinli Huawei ve ZTE’yi “güvenilmez tedarikçiler” olarak tanımladı ve bu şirketlerin ABD’nin 5G ağında yasaklandığını hatırlattı. Pompeo bu şirketlerin Çin Komünist Partisi’nin talimatıyla hareket ettiğini öne sürerek “Bizim adımlarımız AB’nin, demokratik denetim ve dengeden yoksun ülkeler merkezli 5G tedarikçilerinin kabul edilemez güvenlik riskleri oluşturabileceği değerlendirmesiyle aynı çizgidedir” dedi.

Pompeo “Her üye ülke kendi ağını korumaktan sorumlu olacaktır” dediği açıklamasında AB ülkelerine 5G'de Çinli şirketlerden tamamen vazgeçme çağrısı yaptı. Pompeo şunları söyledi:

“Kötücül siber tutum sabıkası olan otoriter rejimlerin kontrolüne tabi tedarikçilerin ekipmanlarını yerleştirmekle bağlantılı risklerin azaltılabileceğini düşünmek yanıltıcıdır. Avrupalı müttefik ve ortaklarımıza, 5G şebekelerinin tüm kısımlarından yüksek riskli tedarikçileri dışlayacak güçlü ve risk-bazlı güvenlik tedbirlerini benimseme konusunda AB tavsiyelerini uygulamaları çağrısında bulunuyoruz. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla daha güvenli, müreffeh ve canlı bir 5G geleceği kurmak için birlikte çalışmayı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz."

