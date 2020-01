Pompeo: ABD uluslararası yasalarla belirlenmiş angajman kurallarına bağlı

ABD menşeli ABC televizyonuna konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili, ‘Bugün dünyanın daha güvenli bir yer haline geldiği açık’ dedi.

‘Süleymani'ye karşı harekete geçilmemiş olsaydı kendisi büyük bir risk teşkil edecekti’ diyen Mike Pompeo, drone ile yapılan hava operasyonunun ellerindeki istihbaratın bir gereği olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan İran'ın kültürel varlıklarını hedef alabileceğine yönelik ifadelerinin aksi yönde bir açıklama yapan Mike Pompeo, ABD'nin uluslararası yasalarla belirlenmiş angajman kurallarına bağlı olduğunu söyledi. Kültürel bölgeleri hedeflemenin 1954 Lahey Sözleşmesi’ne aykırı olan bir savaş suçu olduğunu belirten Pompeo, her hedefin ‘yasal’, ABD’yi koruyan ve savunan tek bir amaçla hareket etmelerini sağlayan bir hedef olacağını vurguladı.

The Iranian regime telling Iraq’s government what to do puts Iraqi patriots' lives at risk. The Iraqi people want out from under the Iranian yoke; indeed, they recently burned an Iranian consulate to the ground.

Trump, İran'da bulunan "önemli tarihi ve kültürel" mekanları hedef alacaklarını söylemişti.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020