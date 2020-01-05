Pompeo: ABD uluslararası yasalarla belirlenmiş angajman kurallarına bağlı

İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesini değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ‘Bugün dünyanın daha güvenli bir yer haline geldiği açık. İran'ın mesajı anladığına eminim’ dedi. ABD Başkanı Trump’ın İran’ın kültürel varlıklarını hedef alabilecekleriyle ilgili açıklamasına karşılık, Pompeo ABD’nin uluslarası yasalarla belirlenmiş angajman kurallarına bağlı olduğunu söyledi.

ABD menşeli ABC televizyonuna konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili, ‘Bugün dünyanın daha güvenli bir yer haline geldiği açık’ dedi.

‘Süleymani'ye karşı harekete geçilmemiş olsaydı kendisi büyük bir risk teşkil edecekti’ diyen Mike Pompeo, drone ile yapılan hava operasyonunun ellerindeki istihbaratın bir gereği olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan İran'ın kültürel varlıklarını hedef alabileceğine yönelik ifadelerinin aksi yönde bir açıklama yapan Mike Pompeo, ABD'nin uluslararası yasalarla belirlenmiş angajman kurallarına bağlı olduğunu söyledi. Kültürel bölgeleri hedeflemenin 1954 Lahey Sözleşmesi’ne aykırı olan bir savaş suçu olduğunu belirten Pompeo, her hedefin ‘yasal’, ABD’yi koruyan ve savunan tek bir amaçla hareket etmelerini sağlayan bir hedef olacağını vurguladı.

The Iranian regime telling Iraq’s government what to do puts Iraqi patriots' lives at risk. The Iraqi people want out from under the Iranian yoke; indeed, they recently burned an Iranian consulate to the ground. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 4, 2020

Trump, İran'da bulunan "önemli tarihi ve kültürel" mekanları hedef alacaklarını söylemişti.