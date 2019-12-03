Polonya Devlet Başkanı Duda: Erdoğan'la konuştum, çözüm bulmayı umuyorum

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda önceki gün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuştuğunu ve Türkiye'nin bloke ettiği NATO askeri planlarına ilişkin çözüm bulmayı umduğunu söyledi.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Türkiye'nin NATO'nun Baltık savunma planlarını engellemesine ilişkin açıklama yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, önceki gün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuştuğunu belirten Duda, Türkiye'nin bloke ettiği NATO askeri planlarına ilişkin çözüm bulmayı umduğunu söyledi.

Reuters, Türkiye’nin NATO’nun Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını, "ittifakın Ankara’ya Suriye’de YPG ile mücadelesine daha fazla destek verene kadar reddettiğini" duyurmuştu.