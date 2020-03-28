Çok yaygın kullanılan ancak çok az geri dönüştürülen bir plastik cinsi olan poliüretanı sindirebilen bir bakteri keşfedildi.

Araştırmacılar, çok yaygın kullanılan ancak çok az geri dönüştürülen bir plastik cinsi olan poliüretanı sindirebilen bir bakteri keşfetti. Plastik atıkların yoğun olduğu bir atık sahasında bulunan bakteri, polirüretanı sindiren ilk bakteri olarak kayda geçiyor.

Poliüretanlar çok çeşitli alanların yanında esas olarak yalıtım malzemesi üretiminde kullanılıyor. Geri dönüşümleri oldukça maliyetli ve zorlu bir süreç olduğundan tercih edilmiyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, poliüretan, biyolojik olarak parçalandığında, bakterilerin çoğunluğunu öldüren toksik ve kanserojen kimyasallar ortaya çıkarıyor. Ancak keşfedilen yeni bakteri varyantı bu koşullarda hayatta kalmayı başarıyor.

Frontiers in Microbiology dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, yüksek sıcaklık ve asidite gibi zorlu koşullara direnç göstermesi ile bilinen Pseudomonas isimli bakterinin topraktan ayrıştırılan varyantı, poliüretanı karbon, azot ve enerji kaynağı olarak kullanabiliyor.

Çalışmanın yazarlarından, Almanya’da yer alan, Helmholtz Çevresel Araştırma Merkezi araştırmacılarından Hermann Heipieper, bu çalışmanın poliüretanın geri dönüştürülmesi konusunda önemli bir adım olmakla birlikte bakterinin endüstriyel boyutta kullanılması için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtirken, plastiklerin doğada birikmesinin önlenmesi ve plastik kirliliğinin azaltılması gerektiğinin altını çiziyor.

Son araştırmalara göre, 1950’den bugüne kadar dünyada 8 milyar tonun üzerinde plastik üretimi gerçekleştirildi ve bu miktarın çoğu doğaya bırakılarak toprak ve okyanuslarda kirliliğe neden oldu, ya da atık sahalarında depolandı. Araştırmacılar, plastiklerin doğal çevrede neredeyse kalıcı bir kirlilik yarattığını ifade ediyor.

İngiltere’de yer alan Portsmouth Üniversitesi Enzim İnovasyon Merkezi yöneticisi Prof. John McGeehan’a göre, poliüretanı sindiren bir bakteri varyantının bulunması çok önemli bir gelişme. Bu çalışma değerli biyokatalizörler bulunması amacıyla doğanın araştırılmasının gücünü gösteriyor. McGeehan, aynı zamanda, karbon kaynağı olarak plastiklerin bol bulunduğu bir ortamda bakterilerin plastikleri besin kaynağı olarak kullanmak yönündeki evriminin çok hızlı olacağını ifade ediyor ve mikrobiyologların bu buluşunun plastik sorununa çözüm getirmeyeceğini, esas olanın plastiklerin doğaya bırakılmasının önüne geçilmesi olduğunu vurguluyor.

Bu araştırma, kapitalizmin yarattığı plastik sonunu ile baş edilmesi için uygulanabilecek yenilikçi çözümlere dair ip ucu sunarken, doğadaki plastik kirliliğinin giderilmesi insanlığın önünde gerçek bir sorun olarak duruyor.

Kaynaklar:

https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/27/scientists-find-bug-...

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.00404/full