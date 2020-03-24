Piyasa hükmünü icra etti: Moskova’da maske spekülatörlerin eline düştü, eczanelerde bulunmuyor

Moskova’da maske spekülatörlerin eline düştü, eczanelerde bulunmuyor.

KOVİD-19’a karşı korunma amaçlı maske alabilmek için eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturan Moskovalılar eli boş dönüyor. Liberal Novaya Gazeta bile sayfalarında “devletin geçici olarak üretim ve dağıtıma el koyması” ihtiyacından bahseden yorumculara yer vermeye başladı.

Yula ve Avito adlı alışveriş siteler de spekülatörlerin maske satışı için yaptığı duyuruları 18 Mart itibariyle engellemeye başladı. Çünkü bu spekülatörler maskeler için fahiş fiyatlar istiyorlar. 17 Mart’ta bir satıcı 10 bin maske için 450 bin ruble istemişti (5600 dolar). Söz konusu sitelerde ayrıca “evde uygulamalı koronavirüs testleri” ve koronavirüse karşı “koruyucu” muskalar da satılıyor.

Telegram kanalı Metodiçka, maskelerin, anormal fiyat etiketleri nedeniyle (50 maske 50-60 dolar) büyük ilaç toptancılarının depolarında kaldığını bildirdi. Rusya’da kendi hesabına çalışan bağımsız eczacılar değil, büyük holdinglere ait eczane zincirleri hakim. Bu zincirler maskeleri dolar üzerinden belirlenmiş fiyattan almayı reddediyor. Bu nedenle eczacılar halka maske arzını sağlamadıkları gibi kendileri bile ihtiyaç duydukları kadar maske bulmakta zorluk çekiyorlar.