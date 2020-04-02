Petrol fiyatları yükseldi, Rusya'dan açıklama geldi

Trump’ın Çarşamba günü Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol fiyatlarında yaşanan tarihsel düşüşü görüşmeye başlayacağını açıklamasının ardından petrol fiyatları güne yükselişle başladı. Moskova ise henüz bir görüşme planlanmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol fiyatlarındaki düşüşle ilgili açıklamasının ardından dünya petrol piyasası hareketlendi. Çarşamba günü Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada "Büyük petrol şirketlerimizi kaybetmek istemiyoruz" diyen Trump, iki ülkenin liderleriyle konuştuğunu ve Rusya ile Suudi Arabistan'ın önümüzdeki birkaç gün içinde sorunu çözmelerini umduğunu söylemişti. Trump, bu hafta sonu petrol şirketleri ve üreticileriyle bir araya gelmeyi planladığını da belirtmişti.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Trump’ın açıklamalarının ardından Perşembe sabahı, brent ham petrol fiyatlarında yüzde 6,02, WTI ham petrol fiyatlarında ise yüzde 4,87’lik bir yükselme yaşandı. Mart ayı başında Rusya ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) arasında, petrol üretiminin düşürülmesine yönelik müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ve Suudi Arabistan’ın belirli Batılı ülkelere indirimli petrol satmayı önermesinin ardından başlayan fiyat savaşı, petrol fiyatlarında tarihsel bir düşüşle sonuçlanmıştı. Kovid-19 salgınının yarattığı iktisadi istikrarsızlık ortamının da etkisiyle Mart ayı sonunda 20 doların altına düşen WTI ham petrol varil fiyatları, Perşembe günü itibariyle yeniden 20 dolar seviyesinin üstüne çıkarken, petrol fiyatlarında yaşanan krizin devam etmesi halinde Amerikan petrol şirketlerinin yeni iflaslarla karşılaşabileceği belirtiliyor.

PESKOV'DAN AÇIKLAMA

Rus Başkanlık Sözcüsü Dmitry Peskov ise, Rusya ve Suudi Arabistan’ın henüz enerji müzakerelerine başlamadıklarını ve iki ülkenin liderleri için Cuma günü bir görüşme planlanmadığını belirtti. Sputnik’in haberine göre, Peskov, OPEC+ yerine yeni bir anlaşmanın gündemde olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, daha önce de söyledikleri gibi hiç kimsenin durumdan memnun olmadığını, fakat henüz OPEC+ yerine, soyut bile olsa yeni bir anlaşmayı kimsenin dile getirmediğini açıkladı. Başkan Putin’in her gün Enerji Bakanı Alexander Novak ile görüştüğünü ifade eden Peskov, küresel petrol piyasası ve Rusya’daki petrol sektörünün bu görüşmelerdeki en önemli gündemler arasında yer aldığını da sözlerine ekledi.

