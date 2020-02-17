Peskov'dan Erdoğan'a yanıt: Libya'da Rus askeri yok

Erdoğan'ın 'Rusya, Libya'daki savaşı en üst düzeyde yürütüyor' sözlerinin sorulduğu Kremlin Sözcüsü Peskov 'Putin, Libya'ya asker göndermedi. Libya’da Rus askeri bulunmuyor' dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Libya'ya asker göndermediğini ve bu yönde bir emir vermediğini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Rusya, Libya'daki savaşı en üst düzeyde yürütüyor" sözleri, bugünkü basın toplantısında Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu.

Peskov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin, Libya'ya asker göndermedive bu konuda hiçbir emir vermedi. Libya’da Rus askeri bulunmuyor" yanıtını verdi.

Basın mensupları, BBC'nin gündeme getirdiği "Libya'da ölmüş olabileceği düşünülen bir Rus subay için Orenburg'da düzenlenen cenaze töreni" hakkında Peskov'dan bir açıklama istedi.

Dmitriy Peskov, "Bu konuda bilgim yok. Size bu konuda açıklama yapamam" karşılığını verdi.

Sputnik'in haberine göre Peskov, Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Suriye'deki "Esad rejimine" desteğini sonlandırdığını görmek istediğine dair sözlerini de değerlendirdi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin ve Rus askeri danışmanların Suriye ordusuna "terörle mücadelede" destek vermeye devam ettiğini kaydeden Peskov, "Rusya'nın İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki teröristlerin eylemlerini sıklaştırmasından üzüntü duyduğunu" belirtti.