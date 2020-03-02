Peskov: Türkiye'nin olası harekatı için Putin-Erdoğan görüşmesini beklemeliyiz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'nin Suriye'de yeni kara harekatı düzenleme olasılığına ilişkin değerlendirme yapmak için Rusya Devlet Başkanı Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta yapacağı görüşmenin beklenmesi gerektiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Suriye'de Türkiye tarafından düzenlenebilecek olası kara harekatını nasıl önleyebileceğini soran gazetecilere yanıt verdi.

Sputnik'in aktardığına göre, Erdoğan'ın 5 Mart'ta Moskova'ya gelerek Putin'le görüşmesinin planlandığını kaydeden Peskov, "Ordularımız sürekli temas halinde. En önemlisi, biz şu anda Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmeye odaklanmış durumdayız" yanıtını verdi.

'TÜRKİYE'YLE İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ'

Rusya'nın "Suriye'de terörle mücadeleye devam etme niyetinde olduğunu ve bu konuda Türkiye'yle işbirliğine büyük önem verdiğini" kaydeden Peskov, "Moskova, Soçi mutabakatlarına bağlılığını koruyor, Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyor ve Suriye'nin BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü kabul edilen gruplar da dahil terörle mücadele niyetini destekliyor ve doğal olarak Türk partnerlerle işbirliğine büyük önem veriyor" dedi.

'HAVA SAHASININ KAPANMASINA İLİŞKİN RUSYA ORDUSUNUN AÇIKLAMASINI ESAS ALIYORUZ'

Peskov, bir soru üzerine TSK'nin İdlib'de insansız hava araçlarıyla düzenlediği operasyonlar bağlamında uçuş güvenliği garantisi konusunu değerlendirdi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin "Suriye yönetiminin İdlib üzerindeki hava sahasını kapattıktan sonra Rusya'nın Türk savaş uçaklarının bölgedeki uçuşlarının güvenliğini garanti edemeyeceği" açıklamasını anımsatan Peskov, Kremlin'in bu açıklamayı esas aldığını belirtti.