Peskov: Rus ve Türk askeri yetkilileri sürekli olarak temas halinde

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus ve Türk askeri yetkililerinin Suriye temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus ve Türk askeri yetkililerin Suriye’deki durum konusunda sürekli olarak temas halinde olduklarını kaydetti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programında konuşan Peskov, gereklilik halinde iki ülke liderinin de bu konuda devreye girdiklerini söyledi. Suriye’de tırmanan gerginlik nedeniyle son haftanın ‘oldukça huzursuz geçtiğine' dikkat çeken Peskov, şöyle konuştu:

“Doğal olarak teröristlerin saldırı eylemleri yanıtsız kalamazdı. Kendi ülkelerinde, kendi topraklarında bulunan Suriyeli askerler, elbette ki (saldırılara) yanıt verdi ve bu durum aşırı bir gerginliğe neden oldu. Tanrıya şükür ki askeri yetkililerimiz, hem Rus hem de Türk yetkililer sürekli temas halindeler, ayrıca gördüğümüz gibi gereklilik halinde liderlerimiz de bu konuda devreye giriyor.”

Peskov, İdlib’deki gerginlik nedeniyle Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda olumsuz tahminlerde bulunmama çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu konuda çok ilgili olduğuna dikkat çeken Peskov, şunları söyledi:

“Gerginlik devam ediyor. Biliyorsunuz ki başkanımız bu hafta Suriye’deki durum, özellikle de İdlib etrafındaki kriz durumu için çok fazla zaman ayırdı.”