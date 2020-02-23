Peskov: Rus ve Türk askeri yetkilileri sürekli olarak temas halinde

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus ve Türk askeri yetkililerinin Suriye temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pazar, 23 Şubat 2020 21:47

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus ve Türk askeri yetkililerin Suriye’deki durum konusunda sürekli olarak temas halinde olduklarını kaydetti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programında konuşan Peskov, gereklilik halinde iki ülke liderinin de bu konuda devreye girdiklerini söyledi. Suriye’de tırmanan gerginlik nedeniyle son haftanın ‘oldukça huzursuz geçtiğine' dikkat çeken Peskov, şöyle konuştu:

“Doğal olarak teröristlerin saldırı eylemleri yanıtsız kalamazdı. Kendi ülkelerinde, kendi topraklarında bulunan Suriyeli askerler, elbette ki (saldırılara) yanıt verdi ve bu durum aşırı bir gerginliğe neden oldu. Tanrıya şükür ki askeri yetkililerimiz, hem Rus hem de Türk yetkililer sürekli temas halindeler, ayrıca gördüğümüz gibi gereklilik halinde liderlerimiz de bu konuda devreye giriyor.”

Peskov, İdlib’deki gerginlik nedeniyle Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda olumsuz tahminlerde bulunmama çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu konuda çok ilgili olduğuna dikkat çeken Peskov, şunları söyledi:

“Gerginlik devam ediyor. Biliyorsunuz ki başkanımız bu hafta Suriye’deki durum, özellikle de İdlib etrafındaki kriz durumu için çok fazla zaman ayırdı.”
Pazar, 23 Şubat 2020 15:31
Kremlin’den dörtlü Suriye zirvesiyle ilgili açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa arasında Suriye konulu dörtlü zirvenin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü, Putin’in zirveyi desteklediğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, dörtlü zirvenin ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili “Konu hakkındaki görüşmeler sürüyor” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, Türkiye’nin bir yıldan fazla bir süre önce Soçi’de varılan anlaşma doğrultusunda Suriye’ye ilişkin sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek, “İdlib’deki teröristlerin eline çok tehlikeli askeri teçhizatlar geçiyor. Tüm bunlar da elbette durumun normalleşmesine katkı sağlamıyor” dedi.

Peskov ayrıca “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvenin gerçekleştirilmesi taraftarı. Dört liderin programında ayarlama yapılması halinde, zirve elbette gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Erdoğan dörtlü zirvenin 5 Mart’ta İstanbul’da gerçekleşeceğini söylemişti.

 