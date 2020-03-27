Peskov: Kremlin'de bir kişide koronavirüs tespit edildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı İdaresi'nde bir çalışanda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini ve bu kişinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'le temasının olmadığını belirtti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dmitriy Peskov, "Devlet Başkanlığı İdaresi'nde bir koronavirüs vakası olduğunu biliyorum. Bir vakayı doğrulayabilirim ancak ikinci vakayla ilgili bilgim yok" dedi.

Hasta çalışanın Vladimir Putin'le teması olmadığının altını çizen Peskov, "Devlet Başkanı'nın katıldığı tüm etkinliklerin katılımcılarına etkinliklerden önce test yapılmasını öngören önlemlerin doğruluğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Devlet Başkanlığı İdaresi'nde virüsün daha fazla yayılmaması için gerekli tüm sıhhi ve epidemiyolojik önlemler alınıyor" dedi.