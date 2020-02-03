Peskov: Gerekirse Putin-Erdoğan görüşmesi organize edilebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye ordularının Suriye konusunda sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyerek, Rusya Devlet Başkanı Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında telefon görüşmesi organize edilebileceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'de yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya ve Türkiye ordularının Suriye konusunda sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyen Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'deki gelişmelerin ardından telefon görüşmesi yapmadığını ancak bunun hızlı şekilde organize edilebileceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde Suriye Ordusu ile TSK arasında çıkan çatışmada 4 askerin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 9 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Erdoğan, çatışmanın ardından yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre 30 ila 35 civarında Suriye askeri etkisiz hale getirilmiş vaziyette" demişti.

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkeziyse, Türk savaş uçaklarının İdlib sahasına girmediğini ve Suriye ordusunun mevzilerine yönelik saldırı tespit edilmediğini duyurmuştu.

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Peskov, Erdoğan’ın “Kırım’ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız” ve “Kırım Türklerinin durumunu ve sıkıntılarını çok yakından takip ediyoruz” sözlerine ilişkin de açıklamada bulundu.

Gazetecilere konuşan Peskov, “Bu konuda Türk partnerlerimize kesinlikle katılmıyoruz, bu bağlamda kullanılan dili doğru bulmuyoruz. Kırım Tatarları hakkındaki endişelerin dayanaksız olduğunu birçok kez söyledik” dedi.

Sputnik'in aktardığına göre Peskov, Putin’in her şeyi görmesi için Erdoğan’ı Kırım’a davet ettiğini, bu davetin hâlâ geçerli olduğunu kaydetti.